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Общество

Дорогу с обвалившимся грунтом в Шахунском районе заменят на временную трассу

22 ноября 2019 12:02  [68] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Временный проезд построят в Шахунском районе рядом с размытым участком дороги Шахунья - Петрово - М.Пристань у деревни Большие Кулики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ночью 7 ноября на данном участке произошел частичный обвал грунта, который разрушил водопропускную трубу. После этого неделю лил дождь, а потом выпал снег, который вскоре растаял. Поэтому произошел обвал грунта, а водопропускная труба на этом участке, построенная в 1976 году, не была рассчитана на такой большой объем воды, поэтому она разрушилась.

После повреждения дороги сёла не были отрезаны от автомобильного сообщения, но пассажирским и школьным автобусам приходилось ходить в объезд 7 км по узкой дороге с нерегулируемым железнодорожным переездом.

Поэтому было принято решение на время подготовки к ремонту дороги и водопропускной трубы организовать проезд рядом с поврежденным участком.

Временный проезд - уплотненный щебеночный. Его длина составляет 100 м, ширина - 6 м.

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