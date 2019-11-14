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Бизнес

Нижегородские аграрии в 2019 году получили господдержку на 320 млн рублей

22 ноября 2019 12:26  [67] Бизнес

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2019 году получили из бюджета региона 320 млн рублей, которые они потратили на строительство и реконструкцию 17 животноводческих объектов общей мощностью 5000 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, бюджетные средства позволили компенсировать аграриям часть затрат на строительство и модернизацию объектов.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, сейчас в АПК области реализуется более 80 инвестиционных проектов в общей сложности почти на 40 млрд рублей.

"Отрасль сельского хозяйства инвестиционно привлекательна для различных групп инвесторов: местных, российских и иностранных. Инвестиции направлены в самые разные отрасли сельского хозяйства - растениеводство, животноводство, растениеводство закрытого грунта. Важно, что благодаря реализации инвестпроектов в регионе планируется создать порядка 1700 новых рабочих мест", - сказал Евгений Люлин.

"Работа по строительству и реконструкции животноводческих объектов, прежде всего, ориентирована на увеличение объемов производства молока и мяса. Это играет важную роль в обеспечении населения области продукцией собственного производства. Кроме того, в новых комплексах устанавливается современное оборудование, которое позволяет облегчить труд работников", - добавил Николай Денисов.

Напомним, что главой региона Глебом Никитиным было принято решение увеличить господдержку животноводства более чем на 30% из областного бюджета в 2019 году.

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