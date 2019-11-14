Жильцы дома на Бору подают в суд на ДУК из-за споров по оплате отопления Общество

Дом, жители которого ведут спор с ДУКом Фото: Алексей Вершинин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жильцы 12-ти этажного дома на Бору собираются подать в суд на управляющую компанию, которая взимала плату за отопление из расчета по метражу, а не по показаниям индивидуального счетчика. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил один из жителей дома Алексей Вершинин.

Недовольство жителей дома по адресу: ул.Маяковского, 1а связано с тем, что управляющая компания ООО "Объединение ЖКХ" отказывается принимать в эксплуатацию установленные в квартирах счетчики.

Индивидуальные приборы учета были установлены застройщиком ООО "ПРОМ" в 2018 году. Когда дом вводили в эксплуатацию, то счетчики также прошли проверку. При этом региональная Госжилинспекция проблем не обнаружила. Введение и монтаж приборов учета осуществлен в рамках законодательства РФ без нарушений.

Позднее "Объединение ЖКХ" заказало экспертизу у "Волго-окской экспертной компании", которая показала, что счетчики не соответствуют документации. На этом основании управляющая компания не приняла счетчики и начала расчет суммы оплаты за отопление, исходя из площади помещений.

(фото: Алексей Вершинин)

"Такого не может быть. Комиссия ГЖИ приняла дом – все было нормально, а эксперт проверил, и оказалась, что счетчики установлены неправильно. Либо кто-то из них некомпетентен, либо находится в сговоре", - заявил Алексей Вершинин.

По словам жителя дома, специалист "Волго-окской экспертной компании" в ходе экспертизы применил часть ГОСТа, который относится к осуществлению коммерческого учета электроэнергии.

"Индивидуальные счетчики этим требованиям соответствовать попросту не могут", - уверен собеседник агентства.

Как пояснил Алексей Вершинин, проблема осложняется тем, что производитель счетчиков по ошибке выдал разным квартирам два вида паспортов. В одном из них были указаны требования по расположению этих счетчиков, которые использовались управляющей компанией для отказа в их приемки.

Согласно письму генерального директора "Объединение ЖКХ", которое имеется в распоряжении редакции, компания объясняет невозможность принятия счетчиков "по причинам несоответсвия приборов требованиям действующего законодательства".

Позднее производитель счетчиков ИПУ ООО "Элита" предоставил жильцам исправленный вариант паспортов на приборы учета. Более того в письме производитель указал, что эти требования не являются обязательными и были им только рекомендованы.

Не найдя поддержки у управляющей компании, жители дома обратились в Борский отдел Госжилинспекции Нижегородской области и городскую прокуратуру. Ведомства провели проверки в отношении управляющей компании. В результате прокуратура выдала ей предписание об устранение нарушений, а именно принятию мер к вводу в эксплуатацию счетчиков, в срок до 1 марта. Но до сих пор счетчики в эксплуатацию не введены.

В декабре жители дома планируют подать коллективный иск на "Объединение ЖКХ". Также они намерены написать в администрацию президента России.

Напомним, что в ноябре 2016 года жители домов по ул. Академика Сахарова в Нижнем Новгороде написали обращение к губернатору Нижегородской области и в региональную прокуратуру о завышенных тарифах на тепло. В письме говорилось, что "ДК Сормово 15", рассчитывая плату за тепло, не учитывает показания индивидуального прибора учета. "Гендиректор "ДК Сормово 15" Николай Шумилков тогда утверждал, что его организация является самостоятельным производителем коммунальной услуги по теплу, и что в доме №109 отсутствует центральное теплоснабжение. Между тем теплоснабжение дома является централизованным. Для присоединения тепловой сети и технологических теплоиспользующих установок дома используется индивидуальный тепловой пункт, который не является источником теплоэнергии, отмечали жители.

В мае 2017 года Приокский районный суд удовлетворил иск домоуправляющей компании (ДУК) "ДК Сормово 15" о взыскании с собственников жилого комплекса (ЖК) "Цветы" Нижнего Новгорода дополнительной платы за теплоснабжение.