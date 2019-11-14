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Общество

Строительство двух участков дороги для транспортной развязки в Ольгино обойдется в 1,8 млрд рублей

22 ноября 2019 16:33  [122] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский земельный совет выделил два участка для строительства транспортной развязки в районе деревни Ольгино на пересечении дорог Ряжск-Касимво-Муром-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Саратов и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Речь идет об участке площадью 66,5 тысяч кв.м. в районе д. Ольгино и участке площадью 102,3 тысячи кв.м. в Богородском районе. Решением регионального правительства они переданы Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области  в постоянное пользование.

Стоимость строительства этих участков составляет 1,8 млрд рублей.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий по транспортной развязке в районе Ольгино государственная экспертиза одобрила в октябре 2019 года.

Планируется, что развязку построят к концу 2021 года. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Контракт с подрядчиком планируют заключить в декабре 2019 года. Стоимость работ оценивается в 2,03 млрд рублей. В 2019 году из федерального бюджета для строительства этого объекта предусмотрены дополнительные средства в размере 500 млн рублей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что в поисках оптимального решения разгрузки существующего кольцевого пересечения в Ольгино было проведено моделирование нескольких вариантов транспортных потоков и в результате принято решение о целесообразности строительства транспортной развязки в двух уровнях.

Напомним, что территория Новинок, площадью 48 тысяч кв.м., будет присоединена к Приокскому району. Там в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

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