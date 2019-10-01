Транспортную развязку в Ольгино Нижегородской области построят в двух уровнях Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по транспортной развязке в районе деревни Ольгино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Планируется, что развязку построят к концу 2021 года. Контракт с подрядчиком планируют заключить в декабре 2019 года. Стоимость работ оценивается в 2,03 млрд рублей. В 2019 году из федерального бюджета для строительства этого объекта предусмотрены дополнительные средства в размере 500 млн рублей.

Напомним, что речь идет о транспортной развязке на пересечении дорог Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Саратов и проспекта Гагарина. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"На границе Нижнего Новгорода в районе будущей развязки сегодня идет активное жилищное строительство, в том числе на федеральные средства достраиваются проблемные дома крупных ЖК. В уже обозримом будущем Новинки войдут в состав Нижнего Новгорода. А это значит, что движение на этих дорогах, уже сейчас интенсивное, в ближайшие годы будет резко расти. Решение о строительстве развязки было более чем своевременным", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что территория Новинок, площадью 48 тысяч кв.м., будет присоединена к Приокскому району. Там в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

Глава региона отметил, что в поисках оптимального решения разгрузки существующего кольцевого пересечения в деревне Ольгино было проведено моделирование нескольких вариантов транспортных потоков и в результате принято решение о целесообразности строительства транспортной развязки в двух уровнях.