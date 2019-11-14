Новый детский сад за 321 млн рублей построят в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый детский сад за 321 млн рублей построят в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Для этой цели Главному управлению по капительному строительству Нижнего Новгорода в постоянное пользование передан участок площадью 13,2 тысяч кв.м.

Строительство детского сада планируется в рамках национального проекта "Демография" - "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".

Предполагаемый объем инвестиций в строительство объекта составляет 321 млн рублей.

Напомним также, что школу за 630 млн рублей построят в Кстове в рамках реализации госпрограммы по созданию новых мест в образовательных учреждениях.