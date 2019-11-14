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Общество

Специалисты управления Роспотребнадзора проконсультируют нижегородцев в "Черную пятницу"

25 ноября 2019 12:38  [2] Общество

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проконсультируют нижегородцев в "Черную пятницу" 29 ноября 2019 года в торговых центрах с 12:00 до 14:00. В этот день будут работать общественные приемные.

Консультации будут организованы в ТЦ "Небо", гипермаркете МАКСИДОМ, ТЦ "РИО", ТЦ "Шахунский" (Шахунья), ТЦ "Китеж" (Городец), ТЦ ООО "Колос" (Заволжье), ТЦ "Лайм" и ТД "Центральный" (Шатки), Центральный Универмаг (Семенов), ООО "Торговый центр" (Лысково), ТЦ "Омега" (Арзамас), ТЦ "Красные зори" (Выкса), ТЦ "Атолл" (Кстово), ТЦ "ЦУМ" (Дзержинск) и ТЦ "Галактика" (Балахна).

Также с целью повышения уровня потребительских знаний подготовлены памятки для покупателей в "Черную пятницу": покупателю важно знать, что любой товар, приобретённый по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии законом "О защите прав потребителей" потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки (кроме тех, что входят в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену).

Ранее, в управлении Роспотребнадзора рассказывали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов во время "Черной пятницы".

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