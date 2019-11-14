Розничным клиентам банка "Открытие" предложат заработать на акциях известных компаний Бизнес

СК "Росгосстрах Жизнь" запускает новую инвестиционную стратегию "Мировые бренды" для розничных клиентов банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стратегия привязана к стоимости акций популярных потребительских компаний мира. С начала 2019 года в среднем стоимость акций этих компаний выросла более чем на 29%.



Эта новая инвестиционная возможность доступна даже клиентам без сформированного капитала, так как "Мировые бренды" пополнили линейку стратегий по продукту "Страйк" – ИСЖ с регулярными взносами от 25 тысяч рублей в год.



Стратегия "Мировые бренды" позволяет инвестировать в акции компаний с сильным глобальным брендом и максимальным присутствием в разных странах мира, которые являются представителями потребительского сектора: Coca-Cola, Hermès, Christian Dior и L’oreal.

"Coca-Cola, Hermès, Christian Dior и L`oreal - компании, которые демонстрировали устойчивый рост на протяжении последних пяти лет. Несмотря на кратковременные просадки с конца 2014 года положительная динамика стратегии составила +138%. Одна из главных причин в том, что их продукция популярна и распространена по всему миру и не привязана к какому-либо рынку. Продолжающееся развитие благосостояния открывает дополнительные возможности для компаний из этих сегментов", - объясняет руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК "Росгосстрах Жизнь" Владимир Тураев.

Программу ИСЖ "Страйк" со стратегией "Мировые бренды" можно оформить на пять лет в рублях. "Страйк" сочетает в себе преимущества ИСЖ и НСЖ: ежегодные взносы (участие в динамике рынка на всю сумму взносов уже с одного первого взноса), возможность получать налоговый вычет в размере 13% от взноса ежегодно и высокую страховую защиту. Аналогов продукта на страховом рынке сегодня нет, пояснили в пресс-службе.

"Мы запустили программу "Страйк" в сентябре этого года, и уже сейчас видим интерес к этому продукту со стороны наших клиентов. Новая стратегия, базирующаяся на инвестициях в известнейшие бренды мира, будет способствовать дальнейшему росту популярности "Страйка" среди розничных клиентов "Открытия", - говорит начальник управления развития страховых продуктов банка Мария Саенко.