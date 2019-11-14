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Всех пострадавших из вадской школы, доставленных с отравлением в больницу, выписали домой. Об этом сообщает региональный минздрав.
25 ноября 2019 года в Вадскую ЦРБ из местной школы доставили 44 человека, из которых 43 — дети и один — взрослый. Следователи полагают, что ЧП произошло из-за выброса примеси для определения запаха газа на расположенной рядом со школой газораспределительной станции.
На месте происшествия в Вадском районе по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в проведении оперативного штаба принимают участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.
Напомним, глава региона Глеб Никитин поручил всем службам, особенно министерству здравоохранения региона, оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле. "Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову - разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить", - также поручил Глеб Никитин.
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