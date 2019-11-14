МинЖКХ назвало свои предварительные версии отравления детей в Вадской школе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков сказал, что предварительной причиной отравления детей в Вадской школе стала неправильная эксплуатация оборудования на станции, которое находится в ведении "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Он добавил, что станция находится в ведении "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

25 ноября 2019 года в Вадскую ЦРБ из местной школы доставили 44 человека, из которых 43 — дети и один — взрослый.

Нижегородские следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. По мнению следственного комитета, ЧП произошло из-за выброса примеси для определения запаха газа на расположенной рядом со школой газораспределительной станции.

По данным на 14:30 всех отравившихся уже выписали из больницы.

На месте ЧП создан оперативный штаб. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в проведении оперативного штаба принимают участие заместитель губернатора Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.