Энергосберегающие светодиодные светильники начали устанавливать в Дзержинске Общество

Фото: администрация Дзержинска

Энергосберегающие светодиодные светильники начали устанавливать в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 25 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что всего планируется заменить 5,5 тысяч уличных светильников, начали с поселка Пыра.

Напомним, новое оборудование позволит снизить энергопотребление на 60%, а также привести улично-дорожное освещение в городе Дзержинске и поселках округа в соответствие с необходимыми требованиями.