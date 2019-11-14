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Общество

Энергосберегающие светодиодные светильники начали устанавливать в Дзержинске

25 ноября 2019 16:19  [55] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Энергосберегающие светодиодные светильники начали устанавливать в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 25 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что всего планируется заменить 5,5 тысяч уличных светильников, начали с поселка Пыра.

Напомним, новое оборудование позволит снизить энергопотребление на 60%, а также привести улично-дорожное освещение в городе Дзержинске и поселках округа в соответствие с необходимыми требованиями.

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