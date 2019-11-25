Дмитрий Барыкин предложил публиковать отчеты о служебных поездках депутатов Гордумы Политика

Председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 25 ноября 2019 года представил депутатам доработанный проект положения о порядке возмещения расходов, связанных с командировками. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Напомним, месяц назад глава города Владимир Панов наложил вето на решение Думы о перелетах депутатов бизнес-классом. Дмитрий Барыкин тогда заявил, что документ, разрешающий депутатам пользоваться бюджетом при перелетах, отправят на доработку.

Сегодня на комиссии Дмитрий Барыкин сказал, что "еще ни один миллион нижегородских рублей не был окружен таким вниманием и заботой общественности". Спикер Думы напомнил, что он дал указание доработать документ, внести необходимые изменения и дополнения.

Он подчеркнул, что рабочие поездки в другие города необходимы депутатам, чтобы увидеть успешный опыт и узнать механику его реализации. "Иначе вершиной паркового дизайна для нас останутся деревянные мостки", – добавил председатель думы Нижнего Новгорода.

Дмитрий Барыкин рассказал, что в новом проекте документа были детализированы условия депутатских служебных поездок. "Если авиаперелет составляет менее 6 часов, то компенсироваться будут только билеты эконом-класса. Если более 6 часов – предусмотрена компенсация билетов бизнес-класса. Та же схема применима к железнодорожным переездам. Если поездка длится до 24 часов – предусмотрен только эконом-класс. Если больше суток – депутат может воспользоваться купе в вагонах повышенной комфортности. Эти условия мы определили, исходя из опыта других городов. Как видите, везде прописаны понятные ограничения, все регламентируется", – подчеркнул Дмитрий Барыкин.

По его словам, депутатам компенсируется проживание в гостинице, но только в одноместном номере, оплата визы (в случае если это зарубежная командировка, а у депутата нет визы) и регистрационный взнос участника мероприятия. Кроме того, депутатам, работающим на постоянной основе, возмещаются суточные расходы.

Также Дмитрий Барыкин вынес на рассмотрение членов комиссии ряд предложений. Председатель отметил, что Государственная Дума РФ публикует документы о командировках депутатов в открытом доступе, и предложил последовать данному опыту.

Дмитрий Барыкин считает, что необходимо вести отчетность по поездкам: "Как руководитель промышленного предприятия я давно ввел эту практику для своих сотрудников. Был в командировке или на обучении – проанализируй полученные знания, систематизируй их и оцени, что нам действительно пригодится. Поделись с коллегами, предложи пути внедрения. Мы подумаем, как реализовать это в Думе".

В заключении Дмитрий Барыкин заявил, что перечень командировок и их результаты будут включены в отчет председателя Думы о работе депутатов за год.

Спикер Думы добавил, что уже подготовлен второй вариант компенсации затрат на рабочие поездки депутатов с формулировкой "по фактическим расходам при наличии документов, подтверждающих эти расходы". "Проект с данной формулировкой также направлен в прокуратуру и главе города. Пока получены не все ответы. Предлагаю сейчас не принимать решение, а дождаться ответа, и на следующем заседании постоянной комиссии прийти к окончательному варианту", – отметил Дмитрий Барыкин.



Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев в свою очередь предложил создать рабочую группу по изучению результатов служебных поездок депутатов, чтобы в дальнейшем внести в администрацию города предложения по внедрению успешных практик муниципального управления.