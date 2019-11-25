Более 500 голов домашних свиней уничтожили в Нижегородской области во время вспышек АЧС Общество

Более 500 голов домашних свиней и более 5 тонн мясопродуктов уничтожили в Нижегородской области во время вспышек АЧС. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 26 ноября 2019 года, владельцам подсобных хозяйств выплатили компенсации в размере 8,5 млн рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области.

Всего за 2019 год на территории региона зарегистрировано 12 случаев АЧС в 6 районах: Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском, Сосновском, Шатковском и Перевозском.

Все случаи напрямую связаны с первичным очагом АЧС, возникшим на территории ООО "Универсал-Финансы-НН" Дальнеконстантиновского района, пояснили в управлении Россельхознадзора. Более 90% всех кабанов уничтожены в первичном очаге, быстро и эффективно, но все же одиночные особи вышли за пределы инфицированного объекта и были отстреляны в других районах. Проведена дезинфекция территории порядка 20 тысяч кв. м.

На сегодняшний день остался один инфицированный объект по АЧС на территории охотничьего хозяйства "Исток" Сосновского района.

Управление просит жителей Нижегородской области и Республики Марий Эл обо всех случаях подозрения на особо опасные болезни (бешенство, АЧС, грипп птиц, бруцеллез и т.д.) среди домашних и диких животных сообщать по телефонам "горячей линии" (831) 435-51-59 с 09:00 до 18600 или (831) 269-21-64 круглосуточно.

Кроме того, как добавили в управлении в ходе других исследований в пробах образцов готовых мясных изделий "Паштет" "Калининградский", отобранного на складах ООО "Компас Трейд" и ООО "Калининградский деликатес" (Калининград) 19 ноября 2019 года был выявлен геном вируса АЧС. Организована проверка.