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Общество

ТЦ "Муравей" создал фотозону "Щелкунчик", где можно выиграть денежный приз

26 ноября 2019 14:09  [51] Общество

Фото: Организаторы

ТЦ "Муравей" создал фотозону "Щелкунчик", где можно выиграть денежный приз. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

"Нижегородцев на пятом этаже ТЦ "Муравей" ждет тематическая фотозона и праздничные инсталляции по мотивам знаменитой рождественской сказки "Щелкунчик". Малыши и их родители смогут не только окунуться в атмосферу сказки, но и бесплатно сделать красочные снимки у новогодней елки, погреться у камина, а также поиграть с большим, словно ожившим, Щелкунчиком", - говорится в сообщении.

За фотографии, сделанные в фотозоне, можно получить призы. Для активных пользователей социальных сетей действует конкурс "Лучший Instagram недели". Для того, что бы принять участие в конкурсе, необходимо разместить в соцсети Instagram с хештегом #муравейнн свою фотографию или фотографию ребенка в узнаваемых интерьерах торгового центра и выиграть 2 тысячи рублей! Итоги конкурса подводятся каждый четверг.

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