Вторая партия московских трамваев прибудет в Нижний Новгород в конце января Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вторая партия московских трамваев прибудет в Нижний Новгород в конце января 2020 года. Об этом сообщил и.о. генерального директора МП "Нижегородэлектротранс" Андрей Шекунов в ходе заседания комиссии нижегородской Думы по транспорту и связи 26 ноября.

"Ориентировочно, трамваи будут готовы в двадцатых числах января", - сказал он.

По оценке специалистов предприятия, все трамвайные вагоны модели 71-619А находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее Андрей Шекунов отмечал, что поставку вагонов планируется осуществить после завершения конкурсных процедур.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, принятие в муниципальную собственность 10 трамваев позволит обеспечить транспортом наиболее востребованные маршруты.

Напомним, первая партия 11 трамвайных вагонов поступила из Москвы в Нижний Новгород в 2018 году. Шесть из них вышли на линию в июне этого года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей.