Транспортная система Нижнего Новгорода может пополниться станциями метро в Сормове и на Сенной к 2030 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года предусматривает продление Автозаводской и Сормовской линий метрополитена. Информация об этом содержится в программе, которую представила депутатам комиссии нижегородской Думы по транспорту и связи и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева 26 ноября 2019 года.

Документ предусматривает продление Автозаводской линии от станции "Горьковская" до станций "Оперный театр" и "Сенная", а также Сормовской линии от станции "Буревестник" до станций "Варя", "Сормовская" и депо метрополитена "ТЧ-2 Сормовская" в 2020-2030 годах.

Денег на строительство станций пока нет

Как пояснила Елена Лекомцева, денег на строительство новых станций у города пока нет. Однако, если дептрансу удастся достигнуть договоренности о трансфертах из вышестоящих бюджетов или от инвесторов, продление линий метро возможно.

Депутату Евгению Лазареву такие планы показались нереалистичными. В ходе заседания он хотел внести поправки, согласно которым нужно "развести" по времени продление Автозаводской и Сормовской линий. По его мнению, первостепенным должно быть строительство метро в Сормово. Он считает, что это позволит избавиться от пробок, которые ежедневно там образуются.

Однако, председатель комиссии Станислав Прокопович отказался рассматривать поправки Евгения Лазарева, поскольку, по его мнению, они предоставлены не вовремя.

Депутаты комиссии поддержали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры в том виде, в котором она была представлена.

Напомним, что государственная корпорация "ВЭБ.РФ" примет участие в развитии нижегородской транспортной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве между правительством области и "ВЭБ.РФ" подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель госкорпорации Игорь Шувалов 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Напомним также, что Глеб Никитин обсуждал с Игорем Шуваловым проект строительства ветки метро до Сенной. По его словам, продление Автозаводской ветки можно выделить в отдельный проект и реализовать по концессии. Для строительства ветки метро до станции Сенной потребуется 27 млрд рублей.

Глеб Никитин также сообщал, что ранее обсуждался вопрос строительства ветки метро до Сормовского района. Однако в настоящее время этот вопрос решить невозможно, поскольку нет проектной документации.