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Общество

Восемьсот жителей Нижнего Новгорода отключили от газа

26 ноября 2019 19:12  [1] Общество

Восемьсот жителей двух домов по ул. Верхне-Печерской в Нижнем Новгороде остались без газа 26 ноября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель ТСЖ "454" Михаил Швыганов.

Он рассказал, что сегодня в половину второго дня сотрудники ООО "Газпром" приехали в дом №7 к. 1 по ул. Верхне-Печерской и перекрыли газовый вентиль, якобы из-за сообщения жителя одной из квартир об утечке газа. Позднее председатель ТСЖ поговорил с жильцами дома – оказалось, никто в "Газпром" не звонил.

К этому вентилю также относится дом №7 к.2.

"Мало того, что они таким образом оставили без газа 800 нижегородцев, они еще этот вентиль и сломали. Я около 16:00 шел по подъезду, услышал шипение и почувствовал запах. Там все старое, возможно после того, как они уехали, его сорвало", - заявил Михаил Швыганов.

Причем, он утверждает, что Газпром на свои действия не имел права. У ТСЖ заключен договор с другой компанией, которая впоследствии и занималась заменой поврежденного вентиля.

Как пояснил Михаил Швыганов, жильцы этих домов остаются без газа до сих пор. Газоснабжение можно будет восстановить только, когда жители будут в каждой квартире – это необходимо для того, чтобы обеспечить доступ к домовому оборудованию.

"Всего в двух домах 280 квартир. Стопроцентную явку обеспечить почти нереально. Это получается, что жители домов будут сидеть без газа еще очень долго", - добавил он.

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