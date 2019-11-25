Более 500 литров опасной "незамерзайки" изъяли полицейские в Автозаводском районе Бизнес

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

525 литров опасной "незамерзайки" изъяли полицейские в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 27 ноября 2019 года.

В одной из торговых точек был пресечен факт продажи стеклоомывающей жидкости, которая, по предварительной информации, содержит в своем составе химическое вещество (метанол), запрещенное к обороту. К административной ответственности было привлечено два человека.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Только за ноябрь из незаконного оборота было изъято 14 тысяч литров незамерзающей жидкости, составлено 122 протокола об административных правонарушениях.



Ранее сообщалось, что предприниматель в Кстовском районе незаконно произвел "незамерзайку" на 75 млн рублей. До этого, другой предприниматель продавал опасную "незамерзайку" около ТЦ "Мега".