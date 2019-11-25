Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2019 11:15  [37] Нижегородские депутаты поддержали изменения в постановления о налогах для жителей Новинок
27 ноября 2019 11:03  [46] Альфа-Банк снизил ставки по кредитам наличными до 8,8%
26 ноября 2019 12:18  [162] Банк "Открытие" в Нижегородской области увеличил корпоративный кредитный портфель в 2,5 раза
25 ноября 2019 15:14  [197] Банк "Открытие" профинансирует бюджет Нижегородской области на 2,5 млрд рублей
25 ноября 2019 11:13  [287] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила техперевооружение системы электроснабжения на диспетчерской станции Кстовского района
22 ноября 2019 14:59  [468] Геопортал по градостроительной деятельности заработал в Нижегородской области
22 ноября 2019 11:23  [250] "Экспорт нижегородской продукции в страны Европейского Союза продолжает расти", - Глеб Никитин
22 ноября 2019 09:55  [433] Альфа-Банк привлек $450 млн за один день в ходе дополнительного выпуска cубординированных срочных еврооблигаций
21 ноября 2019 17:43  [496] Депутаты ЗС НО рекомендовали принять бюджет Нижегородской области на 2020 год в первом чтении
21 ноября 2019 14:07  [322] "Нижегородэлектротранс" планирует взять на баланс еще 10 московских трамвайных вагонов
Экономика

Нижегородские депутаты поддержали изменения в постановления о налогах для жителей Новинок

27 ноября 2019 11:15  [37] Экономика

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские депутаты поддержали изменения в постановления о налогах, касающиеся жителей Новинок. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании нижегородской Думы 27 ноября 2019 года.

Речь идет о внесении изменений в постановления Гордумы "О земельном налоге", "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" и решение городской Думы "О налоге на имущество физических лиц".

Ранее агентство сообщало, что размер налогов для жителей Новинок, в случае присоединения их к Нижнему Новгороду, останется на том же уровне или уменьшится.

В частности, изменится ставка налога на имущество физических лиц. Так, говоря о имуществе до 10 млн рублей, ставка с 0,3% снизится до 0,1%. На имущество стоимостью от 10 до 50 млн рублей ставка снизится более, чем на 30%; свыше 50 млн рублей - не изменится.

Ставка земельного налога не изменится, ставка налога на вмененный доход - уменьшится.

Напомним, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода в середине сентября текущего года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. будет присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph