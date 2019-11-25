Нижегородские депутаты поддержали изменения в постановления о налогах для жителей Новинок

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Нижегородские депутаты поддержали изменения в постановления о налогах, касающиеся жителей Новинок. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании нижегородской Думы 27 ноября 2019 года.
Речь идет о внесении изменений в постановления Гордумы "О земельном налоге", "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" и решение городской Думы "О налоге на имущество физических лиц".
Ранее агентство сообщало, что размер налогов для жителей Новинок, в случае присоединения их к Нижнему Новгороду, останется на том же уровне или уменьшится.
В частности, изменится ставка налога на имущество физических лиц. Так, говоря о имуществе до 10 млн рублей, ставка с 0,3% снизится до 0,1%. На имущество стоимостью от 10 до 50 млн рублей ставка снизится более, чем на 30%; свыше 50 млн рублей - не изменится.
Ставка земельного налога не изменится, ставка налога на вмененный доход - уменьшится.
Напомним, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода в середине сентября текущего года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. будет присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.
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