Нижегородская Дума одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в муниципальную собственность еще десяти московских трамваев. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 27 ноября 2019 года.



Ранее агентство сообщало, что МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) планирует взять безвозмездно на баланс еще 10 московских вагонов.

По оценке специалистов НЭТ предприятия, все трамвайные вагоны модели 71-619А находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, принятие в муниципальную собственность 10 трамваев позволит обеспечить транспортом наиболее востребованные маршруты.

Напомним, что ранее и.о. генерального директора МП "Нижегородэлектротранс" Андрей Шекунов сообщал, что вторая партия московских трамваев (в случае одобрения депутатами передачи) прибудет в Нижний Новгород в конце января.