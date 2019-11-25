Тест на отцовство в Нижнем Новгороде за 5900 рублей

ДНК тест на отцовство в последнее время набирает свою популярность. Его могут делать анонимно, чтобы убедиться в верности супруги, или в рамках судебных процессов (развод, алименты, наследство и т.п.).

ДНК на отцовство в домашних условиях

На сегодняшний день в России работает ограниченное число частных генетических лабораторий, 5-6 на всю страну. В крупных городах есть государственные лаборатории, но стоимость ДНК тестов в разы дороже, а сроки получения результатов могут затянуться на месяцы. Поэтому многие обращаются в частные организации.

Частные генетические лаборатории предлагают своим клиентам собрать образцы ДНК в домашних условиях по инструкции. Стандартным образцом ДНК считается буккальный эпителий (мазок с внутренней стороны щеки). Необходимо провести забор у отца и ребенка.Также вы может собрать нестандартные образцы для соблюдения полной анонимности исследования (ногти, ушная сера, сухая кровь, окурки и т.п.), такой материал необходимо сложить в бумажный конверт.

Не стоит относиться к такому варианту забора подозрительно. Да, вы можете сдать необходимые биоматериалы у представителя лаборатории в Вашем городе, но в конечном итоге образцы так же будут отправлены лаборатории курьером, плюс вы заплатите дополнительную комиссию за забор.

Как выбрать лабораторию

ДНК тест делается один раз. Поэтому к выбору организации, которой вы доверите такое исследование, нужно подойти тщательно.

В первую очередь проверяйте наличие медицинской лицензии на сайте лаборатории и в едином реестре лицензий. На сайте должна быть информация о сотрудниках лаборатории (генетиках, менеджерах, руководстве). Почитайте отзывы о лаборатории, посмотрите образцы заключений.

Тест на отцовство в Нижнем Новгороде - стоимость и сроки

Лаборатория Медикал Геномикс в Нижнем Новгороде предлагает своим клиентам пройти ДНК анализ на отцовство всего за 5900 рублей, при условии самостоятельного забора образцов. Исследование осуществляется по 25 маркерам, а заключение вы получите уже через 3 рабочих дня.

Вот примерный порядок цен на ДНК исследование по установлению отцовства в Нижнем Новгороде:

Тест на отцовство 2 участника самостоятельный забор - 5900 рублей и 3 рабочих дня.

Тест на отцовство по нестандартным образцам ДНК (самостоятельный забор) - 8900 рублей и 5 рабочих дней

Дополнительный участник исследования (ребенок) - 5900+3500=9400 рублей и 5 рабочих дней.

Тест на отцовство + Курьерская доставка образцов до лаборатории - 6900 рублей (3 дня)

Экспертиза на отцовство для суда - 17 000 рублей (5 дней).

Результаты и точность ДНК теста.

Многие рекламные компании пестрят заголовками о 100% точности ДНК тестов. Если увидите подобное объявление в данную лабораторию лучше не обращаться - такие результаты получить невозможно. В заключении при подтверждении отцовства вы увидите значение 99,999999%, а 0% при исключении отцовства.

Электронная версия заключения приходит по почте в течении 5 рабочих дней.

Важно! Если вы собираетесь использовать ДНК тест в качестве доказательства в судебном процессе, обязательно проводите досудебную экспертизу с пояснениями эксперта-генетика.

Видео: Видео:

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-69-01-002086 от 06.10.2017 г.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.