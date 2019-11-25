Заболеваемость СПИДом в Нижегородской области снизилась на 7%

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Заболеваемость СПИДом в Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года снизилась почти на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В январе-сентябре 2019 года в области зарегистрировано 1682 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, что на 104 человека, или на 6,7% меньше, чем годом ранее. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на всех административных территориях области.
В управлении добавили, что в текущем году сохраняется тенденция более активного заболевания у граждан трудоспособного и репродуктивного возраста (30-40 лет). "Данная ситуация свидетельствует о рискованном сексуальном поведении населения репродуктивного возраста", - отметили в Роспотребнадзоре.
Основными причинами заражения ВИЧ-инфекцией продолжают оставаться внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием (30,9%) и незащищённые половые контакты (66,9%).
Напомним, что в Нижегородской области периодически проходит анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ.
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