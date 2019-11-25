Зарплаты, освещение и новогодние мероприятия: нижегородская Дума одобрила изменения в бюджет на 2019 год Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили очередные изменения в бюджет на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании думы 27 ноября 2019 года.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин доложил депутатам, что с учетом редакционной правки доходная часть бюджета города на текущий год увеличена на 92,2 млн рублей. Из этой суммы 89,5 млн рублей составляют межбюджетные трансферты, 2,7 млн рублей – собственные доходы бюджета города.

В связи с этим дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников образования (6,5 млн рублей) и культуры (17,4 млн рублей) Нижнего Новгорода.

Расходная часть бюджета города на 2019 год увеличена на 127,6 млн рублей.

Средства будут направлены на оплату электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения (14 млн рублей), проведение новогодних мероприятий в районах города (1,6 млн рублей), освобождение земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов (1,3 млн рублей), обеспечение деятельности АНО "Территориальное общественное самоуправление" (1,4 млн рублей), на МФЦ (4 млн рублей), а также на приобретение мебели для соседских центров в районах города (0,5 млн рублей).

Кроме того, 176,8 млн рублей будут направлены департаменту образования на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Департаменту финансов на восстановление средств резервного фонда будет направлено 5 млн рублей. На основании обращений депутатов средства резервного фонда в размере 0,8 млн рублей будут перераспределены и направлены на развитие материально-технической базы учреждений образования и культуры.

Межбюджетные трансферты в сумме 63,7 млн рублей, предназначенные на строительство пристроя к школе №168, перенесены в бюджет города на 2020 год.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год составила 34,9 млрд рублей, расходная – 36,3 млрд рублей, дефицит – 1,4 млрд рублей.

Напомним, в ноябре депутаты путем заочного голосования одобрили внесение изменений в бюджет города на текущий год в связи с выделением Нижнему Новгороду межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области на инженерную защиту правого берега Оки на участке от метромоста до Молитовского моста.