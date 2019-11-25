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Общество

Толщина льда на нижегородких водоемах является частично безопасной лишь в одном районе

27 ноября 2019 14:56  [63] Общество
Горьковское водохранилище

Горьковское водохранилище

Фото: НИА Нижний Новгород

Толщина льда на водоемах Нижегородской области является частично безопасной лишь в одном районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам ежедневно мониторят ледовую обстановку на водоемах области, в том числе осуществляют замеры толщины льда в традиционных местах массового выхода людей на лед.

В МЧС отметили, что безопасным является лед без промоин и толщиной не менее 15 см.

Такой лед, по данным на 27 ноября, частично существует лишь на Волге в Лысковском районе. Это затон "Коряжный" (с. Просек), затон "Бирючий" (в райне д.Кругловка - с.Красный Оселок), затон "Теплый" (в районе д.Кременки) и в затоне "Шелковский" (устье прорана, залив, в районе д.Кременки). Однако даже там толщина льда варьируется от 10 до 15 см.

В других водоемах Нижегородской области, в том числе в Нижнем Новгороде, толщина льда составляет от 0 до 12 см.

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