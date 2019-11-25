Депутаты ЗС НО проголосовали за переход Валерия Осокина на работу на постоянной основе Политика

Валерий Осокин Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области проголосовали за переход Валерия Осокина на работу на постоянной основе. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 28 ноября 2019 года.

Соответствующее заявление подал сам Осокин. Депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, председатель комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерий Осокин перешел на работу на освобожденной основе в июне 2018 года. Причиной перехода Осокина была "личная и связанная с возможным будущим трудоустройством".