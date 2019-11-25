Последний день в году – рабочий или выходной? Власти дали разъяснение. Общество

Фото: с сайта pinterest.com.au

Последние две недели в СМИ и среди пользователей сети Интернет активно обсуждался вопрос – будет ли 31 декабря, то есть предновогодний день, который приходится на вторник – для россиян нерабочим?

с сайта grandrus.biz

Мнения разделились: кто-то высказался положительно за эту инициативу, потому что предпраздничный день полон хлопот и требует свободного времени; кто-то выступил против, поскольку рабочий день переносится на другую дату.

МНЕНИЯ РОССИЯН.

Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил отношение сотрудников российских компаний к подобному решению.

Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает перенос любого выходного дня на 31 декабря.

"Все равно в последний рабочий день года работа — не работа... Это день, когда все всех поздравляют", - вот общее мнение сторонников инициативы.

с сайта pinterest.co.uk

Противников набралось всего 10%.

"31-го и так никто не работает, и 28-го мало кто работать будет!", - считают они, говоря о переносе последнего рабочего дня в году, например, на 28 декабря (субботу).

с сайта hurrytolove.ru

Больше всего сторонников инициативы - среди женщин (87% против 81% среди мужчин): "31 декабря с утра уже идет "раздрай" в рабочем процессе. К празднику надо готовить стол и подходить к 00 часам не уставшими, а бодрыми", - поясняют они.

с сайта gvult.com

В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику. Опрос проводился во всех округах России 25-26 ноября 2019 года.

РЕАКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА.

Заместитель руководителя федеральной службы по труду и занятости РФ Иван Шкловец сказал журналистам, что у россиян есть возможность получить двухдневные рабочие недели в конце 2019 года и в начале 2020 года.

с сайта уральский-рабочий.рф

Однако 31 декабря россияне могут получить в качестве выходного дня лишь по договоренности с работодателем. А в целом этот рабочий день, как предпраздничный, сокращен на 1 час.

с сайта ds83orel.ru

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ПОПЫТКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УТВЕРДИТЬ 31 ДЕКАБРЯ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ.

Ранее в Госдуме поддержали идею перенести выходной день с 28-го (суббота) на 31 декабря (вторник) и предложили сделать предпраздничный день нерабочим для всех. Однако окончательное решение о переносе выходного депутаты оставили за региональными властями.

с сайта auction.ru

Однако группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается перенести один из выходных дней в году на 31 декабря. Текст инициативы и пояснительную записку 28 ноября распространила пресс-служба одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Если 31 декабря выпадает на рабочий день, работники редко выполняют свои трудовые функции в полном объеме, поскольку занимаются подготовкой к празднованию Нового года", - говорится в тексте пресс-релиза.

с сайта ay.by

Авторы считают, что в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней правительство РФ может перенести выходные дни на другие даты. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом РФ.

"Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", - уточняют инициаторы законопроекта.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ГОСДУМЫ.

В итоге Госдума посчитала, что сейчас официально сделать 31 декабря выходным днем невозможно, поскольку правительство принимает подобные решения о переносе выходных дней заблаговременно. Такую информацию, поданным ТАСС, озвучил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он подтвердил, что нерабочим этот день может сделать работодатель, но централизованно изменить законодательство для всех невозможно.

Таким образом, 31 декабря для россиян останется рабочим днем, сокращенным на один час.

с сайта auction.ru