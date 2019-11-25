ЧП на стройобъекте в Арзамасе: стрела крана упала на рабочего Происшествия

Стрела крана упала на рабочего на стройобъекте в Арзамасе. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 29 ноября 2019 года, по факту травмирования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительстве строительных работ).

По версии следствия, 28 ноября на строительной площадке, расположенной по ул. Молокозаводской в Арзамасе при производстве разгрузочных работ с применением стрелового крана произошел обрыв троса и падение стрелы крана, в результате чего пострадал 57-летний рабочий, находившийся в кузове грузового автомобиля, ему оторвало руку.

В настоящее время следователи СК изымают необходимую документацию и назначают экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, 24 ноября работнику фанерного производства в Ковернинском районе оторвало часть руки; работнику "Борремфлота" оторвало пальцы ноги. Госинспекция труда начала расследование несчастных случаев.