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Общество

Прокуратура обязала нижегородскую администрацию выплатить компенсацию за изъятую квартиру

29 ноября 2019 11:45  [91] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура обязала нижегородскую администрацию выплатить компенсацию за изъятую квартиру. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 ноября 2019 года.

Проверкой было установлено, что постановлением администрации многоквартирный дом по ул.Большие Овраги (Нижегородский район), в котором проживает заявительница, признан аварийным и подлежащим сносу. Номер дома не уточняется. Между администрацией и заявителем заключено соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

Стороны пришли к соглашению о размере возмещения за изымаемую недвижимость в сумме около 3 млн рублей, которое администрация обязалась перечислить не позднее 31 декабря 2018 года.

При этом, по состоянию на 30 сентября этого года администрацией условия соглашения не исполнены, возмещение не перечислено. Прокуратура подала иск, по решению суда администрация обязана перечислить компенсацию.

Решение суда в законную силу не вступило, пока нижегородка проживает в своей квартире.

Напомним, в июне 2018 года нижегородская администрация планировала расселить и снести аварийные дома по ул. Алексеевской, Б. Печерской и Б. Овраги, в том числе дом № 6 (литеры А и А1) по ул.Б. Овраги

Кроме того, девять аварийных ОКН в Нижнем Новгороде передадут инвесторам для реставрации. Среди них и дом № 5 по ул. Б. Овраги.

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