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Общество

Волонтеры вновь ищут пропавших в с.Спасское Нижегородской области девушек

29 ноября 2019 14:16  [2] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры вновь ищут пропавших в с.Спасское Нижегородской области девушек. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

Ранее, две девушки 16-летняя Анастасия Комарова и 17-летняя Анастасия Носкова ушли из местного техникума и пропали. На следующий день их нашли.

Теперь история повторилась, только на этот раз пропали уже три девушки: Анастасия Комарова, Анастасия Носкова и 17-летняя Дарья Сенкевич. Они ушли из техникума 19 ноября.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавших, волонтеры просят звонить по телефонам: 8905-195-95-95 Татьяна, 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) или по номеру 102 (полиция).

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