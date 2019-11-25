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Общество

"Нижегородский Водоканал" круглосуточно контролирует образование шуги на водозаборах

29 ноября 2019 15:28  [37] Общество

"Нижегородский Водоканал" организовал круглосуточные дежурства для контроля образования шуги (мелкого рыхлого льда, появляющегося перед ледоставом) на водопроводных станциях для мониторинга состояния водозаборов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Каждый час бригады из трех водолазов опускаются под лед и проверяют образование шуги на оголовках.

"Шуга появляется на очистных сооружениях осенью во время становления льда и весной, когда лед начинает таять. Контроль за водозаборами ведется непрерывно", - подчеркнул главный инженер "Нижегородского водоканала" Алексей Кожевников.

Отмечается, что осенью шуга может стать большой проблемой для водопроводных станций. Она образуется при переохлаждении воды ниже 0 ° и при скоплении создает существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений. Шуга забивает приемные оголовки водозаборов, и речная вода перестает поступать на водопроводную станцию.

В случае обнаружения скопления льда оголовки водозаборов приходится очищать и обогревать, при этом всю работу водолазы делают вручную.

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