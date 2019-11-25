"Нижегородский Водоканал" круглосуточно контролирует образование шуги на водозаборах Общество

"Нижегородский Водоканал" организовал круглосуточные дежурства для контроля образования шуги (мелкого рыхлого льда, появляющегося перед ледоставом) на водопроводных станциях для мониторинга состояния водозаборов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Каждый час бригады из трех водолазов опускаются под лед и проверяют образование шуги на оголовках.

"Шуга появляется на очистных сооружениях осенью во время становления льда и весной, когда лед начинает таять. Контроль за водозаборами ведется непрерывно", - подчеркнул главный инженер "Нижегородского водоканала" Алексей Кожевников.

Отмечается, что осенью шуга может стать большой проблемой для водопроводных станций. Она образуется при переохлаждении воды ниже 0 ° и при скоплении создает существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений. Шуга забивает приемные оголовки водозаборов, и речная вода перестает поступать на водопроводную станцию.

В случае обнаружения скопления льда оголовки водозаборов приходится очищать и обогревать, при этом всю работу водолазы делают вручную.