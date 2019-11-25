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Общество

Трамвайное движение сохранят при редевелопменте ул.Ильинской в Нижнем Новгороде

29 ноября 2019 17:37  [90] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трамвайное движение сохранят при редевеломпенте ул.Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В департаменте пояснили, что к настоящему времени "Институт развития городской среды Нижегородской области" уже разработал и сдал проекты по двум этапам восстановления и развития исторической территории "Започаинье". Проекты находятся в процессе согласования.

Представленные варианты развития предполагают, что ул. Ильинская станет преимущественно пешеходной. При этом трамвайное движение на ней сохранится.

Объекты культурного наследия, находящиеся на этой улице, будут отреставрированы и приспособлены для современного использования.

Кроме того, планируется инженерно-строительное укрепление Почаинского оврага. В нем, в последствии, будет разбит террасный общественный парк.

"Как показывают расчеты, это позволит превратить ул. Ильинскую из транзитной улицы в комфортное общественное пространство, создаст на территории несколько тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, что, в свою очередь вдохнет новую жизнь в историческую среду старого города и сохранить ОКН", - отметили в ведомстве.

Напомним, что над проектом работают консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". Стоимость контракта составила 22,1 млн рублей. Средства на разработку документации были выделены из бюджета Нижегородской области. 

Ранее сообщалось, что эксперты предлагают в рамках редевелопмента Започаинья создать на этой территории IT-квартал, сохранив при этом объекты культурного наследия. Тогда Сергей Морозов заявлял, что разрабатываются несколько транспортных схем - проектируются новые пешеходные зоны, рассматриваются возможности запуска автотранспорта по параллельным улицам, а также частичного или полного запрета парковок вдоль тротуаров, предполагается расширение пешеходной зоны на Ильинской до 6,5 метров.

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