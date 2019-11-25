Свалка объёмом около 800 кубометров ликвидирована на Ваду Общество

фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Свалка объёмом 885 куб. м ликвидирована в Вадском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы велись на средства регионального бюджета. Дополнительные субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок были выделены по поручению губернатора Глеба Никитина.

Уточняется, что свалка располагалась на ул. Заречной районного центра. Там на протяжении нескольких лет складировались старые деревья, гнилые доски и строительные отходы. Их вывезли на полигон "Реал Кстово". На это это было затрачено 531 тыс. рублей.

По словам главы областного министерства экологии и природных ресурсов Дениса Егорова, большая часть незаконных мест складирования отходов в регионе является смешанной, т. е. там не только бутовой мусор, но и строительные отходы, для вывоза которых требуется привлечение спецтехники.

"Ликвидация несанкционированных свалок это одна из основных задач, которая стоит и перед министерством, и перед муниципалитетами. Она также прописана в национальном проекте "Экология", - сказал он.

Всего из средств областноно бюджета в этом году должны быть ликвидированы несанкционированные свалки общим объёмом около 150 тыс. куб. м.

Напомним, муниципалитетам по поручению губернатора Глеба Никитина на это дополнительно было выделено 100 млн рублей.

Реализация нацпроекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.