Третий районный центр "Мой бизнес" открылся в Заволжье Бизнес

Третий по счету районный центр "Мой бизнес" открылся в Центре поддержки предпринимательства в Заволжье. На этой неделе окна "Мой бизнес" также заработают в Богородске, Шахунье, Ковернине. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, в начале ноября центр "Мой бизнес" открылся в Нижнем Новгороде в технопарке "Анкудиновка". Окна "Мой бизнес" открылись в Дзержинске и Красных Баках 21 ноября.

По словам вице-губернатора, одна из главных задач окон "Мой бизнес" - консультирование предпринимателей по всем видам господдержки бизнеса.

"В одном месте здесь можно обратиться в более чем 40 структур – от УФНС и уполномоченного по правам предпринимателей до центров и агентств, которые входят в систему поддержки бизнеса. Можно зарегистрировать предприятие, открыть расчетный счет в банке, оформить лизинговый заем, получить выписку из госреестра и бесплатную консультацию. Заявку на оказание бизнес-услуг можно подать лично, по интернету и телефонной горячей линии 8-800-301-29-94. По этой модели центры "Мой бизнес" работают во всех регионах России. Но мы пошли дальше: по поручению губернатора Глеба Никитина такой центр будет создан не только в Нижнем Новгороде, но и во всех районах. Первые три из районных окон "Мой бизнес" – в Дзержинске, Красных Баках и Заволжье - уже открылись", - отметил Евгений Люлин.

Вице-губернатор напомнил, что в первые три месяца работы центра и горячей линии "Мой бизнес" вместе со штатными консультантами руководители всех министерств и организаций, оказывающих господдержку бизнесу, будут лично общаться с предпринимателями, отвечать на их вопросы и обсуждать вместе с ними предложения по улучшению бизнес-климата в регионе. График личных приемов руководителей регулярно публикуется на сайте регионального минпрома.

В том числе, на вопросы предпринимателей в районных окнах "Мой бизнес" лично ответят и руководители муниципалитетов Нижегородской области.

- 6 декабря с 11.00 до 13.00 глава Дзержинска Иван Носков проведет прием предпринимателей в местном центре "Мой бизнес" (Дзержинск, ул. Урицкого, 10, 2 этаж).

- 10 декабря с 13.00 до 15.00 в центре "Мой бизнес" в Заволжье на вопросы предпринимателей ответит глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов.

Оставить заявку на услуги центра "Мой бизнес" можно по номеру горячей линии, а также на портале cppnn.ru. В декабре 2019 года заработает отдельный портал – мойбизнес52.рф. В центр и окна "Мой бизнес" можно прийти и без предварительной записи. Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону (831) 435-17-00 в рабочее время.