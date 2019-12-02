ГИБДД предлагает владельцам автомобилей пересесть на общественный транспорт Общество

Олег Понарьин Фото: с сайта ГИБДД

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на общественный транспорт. Как сообщает ТАСС, такую информацию озвучил замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин в ходе всероссийского семинара-совещания региональных руководителей Госавтоинспекции.

Олег Понарьин пояснил, что предложение обусловлено недостаточным количеством дорог и сокращение на них части автомобилей позволит остальным участникам движения чувствовать себя комфортно.

"Важен процесс организации перевозок. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность, - сказал глава Госавтоинспекции, перечисляя меры, которые предпринимаются для высвобождения дорожного полотна.

Однако, по его словам, таких мер недостаточно.

"Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление", - добавил Олег Понарьин, сказав, что необходимо "возвращаться к старому советскому способу, то есть использовать комфортный, массовый общественный транспорт".

Напомним, что в Нижнем Новгороде автомобилистам предлагали пересесть на автобусы когда произошел резонанс с выделенной для общественного транспорта полосой на пр.Гагарина. Такое предложение поступило водителям, недовольным новой организацией движения на этом участке дороги.

Выделенную полосу на Гагарина открыли 1 июня 2019 года.