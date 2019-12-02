Капремонт завершается: высокотехнологичное оборудование поступило в нижегородскую детскую больницу № 27 Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Высокотехнологичное оборудование поступило в нижегородскую детскую больницу № 27. Как сообщили в региональном минздраве, капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Здравоохранение" завершается.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" было поставлено 10 единиц современного высокотехнологичного оборудования (ультразвуковая система, цифровой рентгенографический аппарат, электрокардиограф, аппарат для измерения внутриглазного давления, автоматический рефкератометр, фундускамера и другое оборудование).

Полностью отремонтирован второй этаж лечебного учреждения, завершаются ремонтные работы на первом этаже, построена крытая колясочная, отремонтирована входная группа с учетом потребностей маломобильных граждан, созданы открытая регистратура, закрытое картохранилище, call-центр, организована работа кабинетов оказания неотложной помощи, здорового ребенка и комнаты для кормления детей. Обустроена зона ожидания приема с модульной мягкой мебелью и игровая зона со специальным оборудованием.

"Мы полностью завершили монтаж структурированной кабельной сети, которая объединяет в единую сеть все сетевые устройства медучреждения для работы информационных систем", - рассказал главный врач детской городской клинической больницы №27 Александр Кошелев.

Он отметил, что внедрение электронной медицинской карты увеличивает время непосредственного общения между пациентом и медицинским работником, а также позволяет оперативно отслеживать информацию о поставленных диагнозах и результатах обследований.

В этом году в поликлинику пришли работать еще 4 новых узких специалиста.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе разработана программа капитального ремонта медучреждений. Ее реализация будет рассчитана на три года - с 2020 по 2022.

Ранее сообщалось, что перевод детского хирургического отделения больницы №40 произойдет после укрепления принимающих его медучреждений. Новейшее оборудование приобретут для больницы №27, куда переедет детская хирургия больницы № 40.