Центр аутизма построят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Центр аутизма построят в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе правительства области, началась реализация концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в рамках Декады инвалидов.

В 2020 году будет создан региональный реестр поставщиков услуг, оказывающих помощь людям с расстройствами аутистического спектра.

"Особое внимание мы уделяем повышению уровня профессиональной подготовки специалистов всех ведомств, которые оказывают помощь людям с подобными расстройствами. В рамках концепции разработан и уже реализуется комплекс межведомственных мероприятий: формируется система нормативных правовых актов, регламентирующих межведомственное взаимодействие, разработаны методические рекомендации по комплексному сопровождению детей с РАС, организована работа по разработке стандартов по абилитации и реабилитации таких людей; определены обучающие программы для подготовки специалистов в сфере комплексного сопровождения", - отметил замгубернатора региона Андрей Гнеушев.

Концепция подразумевает сопровождение от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни таких людей, а также оказывает поддержку семей, в которых они проживают.

В настоящее время начата работа по обучению специалистов системы комплексного сопровождения людей с аутизмом. Различными формами обучения охвачено 1300 специалистов. Приволжским исследовательским медицинским университетом и Центром "Наш солнечный мир" обучено 236 врачей-психиатров и педиатров. 1000 специалистов системы образования, социальной защиты, культуры и спорта приняли участие в обучающих семинарах. Обучение специалистов технологиям работы с такими людьми начнется с января 2020 года.

Сегодня в Нижегородской области на 100 тысяч детей расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения выявлены у 118 человек. Это в два раза меньше, чем в целом по стране.

Как утверждают специалисты, включение детей с расстройствами аутистического спектра в систему комплексного сопровождения является наиболее продуктивным с раннего возраста - от 1,5 до 3 лет. Выявление у детей признаков расстройства аутистического спектра осуществляется посредством скрининга, который будет проводиться участковыми врачами педиатрами в детских поликлиниках. Также планируется проводить анкетирование детей, по результатам которого определяется группа риска.

Ребята из этой группы будут направляться для прохождения углубленного обследования и диагностики к специалистам по месту жительства. Диагноз устанавливается врачом-психиатром. Как показывает практика, чаще всего сегодня это происходит в возрасте от 5 до 9 лет, тогда как оптимальным возрастом считается 1,5-3 года.

Для зачисления в общеобразовательные учреждения ребенок, имеющий признаки РАС, направляется на психолого-медико-педагогическую комиссию, которая дает рекомендации дальнейшего образовательного и абилитационного маршрута.

Ранее сообщалось, что центр расположится на ул. Слобода Подновье в Нижегородском районе. Объем инвестиций составит около 550 млн рублей.