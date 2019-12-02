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Бизнес

Лжетурагент из Нижнего Новгорода получила 5 лет колонии

04 декабря 2019 11:12  [98] Бизнес

Лжетурагент из Нижнего Новгорода получила 5 лет. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 4 декабря 2019 года, 29-летняя нижегородка осуждена за 14 преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что с декабря 2017 года по октябрь 2018 года в сети Интернет женщина создала группу и разместила объявления об организации туристических поездок по России и в иностранные государства. В общественных местах она встречалась с жителями Нижнего Новгорода и Кстова и заключала с ними в простой письменной форме договоры о подборе и бронировании тура.

Денежными средствами от клиентов она распорядилась по своему усмотрению. Всего она обманула 16 потерпевших на общую сумму более 1,3 млн рублей. Судом иски удовлетворены.

Она уже была осуждена за подобные преступления.

В этом раз суд назначил ей наказание - 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что подобные случаи не редкость. Ранее трижды судимая лжетурагент из Нижнего Новгорода вновь получила срок - 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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