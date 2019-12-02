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Общество

Житель Дзержинска укусил полицейского и был оштрафован

04 декабря 2019 11:29  [67] Общество

Житель Дзержинска укусил полицейского и был оштрафован. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 4 декабря 2019 года, 40-летний местный житель осужден за оскорбление работника полиции и применения к нему насилия по ст. ст. 319, 318 ч.1 УК РФ.

Судом установлено, что в августе этого года нетрезвый дзержинец был задержан за мелкое хулиганство.

При составлении протокола он оскорбил полицейского, не хотел ехать в отдел, схватил сотрудника полиции за форменную одежду, нанес ему несколько ударов и укусил. По решению суда мужчине теперь придется выплатить штраф 13 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородец, сломавший колено полицейскому, может получить до 5 лет колонии.

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