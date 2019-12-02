Нижегородская администрация расторгла инвестконтракт с "Технолес" по сохранению объекта культурного наследия. Об этом сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) администрации города.
В марте 2016 года между КУГИ и ООО "Технолес" был заключен договор аренды нежилого здания, расположенного по адресу: ул.Ильинская, 64. В ноябре 2016 года администрация города Нижнего Новгорода и ООО "Технолес" заключили инвестиционный контракт в целях выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.
В связи с неисполнением инвестором обязательств по инвестиционному контракту он был расторгнут администрацией города в одностороннем порядке.
В настоящее время в Арбитражном суде Нижегородской области по иску КУГИ рассматривается дело о расторжении договора аренды и обязании возвратить объект по акту приема-передачи. Судебное заседание назначено на 9 декабря этого года.
Ранее сообщалось, что редевелопмент ул. Ильинской может начаться уже в следующем году.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+