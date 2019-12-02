Последние новости рубрики Бизнес
04 декабря 2019 13:59  [37] Нижегородская администрация расторгла инвестконтракт с "Технолес" по сохранению объекта культурного наследия
04 декабря 2019 11:12  [122] Лжетурагент из Нижнего Новгорода получила 5 лет колонии
04 декабря 2019 10:54  [99] Нижегородка незаконно поставила на учёт 16 мигрантов за 500 рублей с каждого
03 декабря 2019 16:04  [165] Альфа-Банк отменил годовую комиссию по кредитным картам
03 декабря 2019 13:54  [259] Банк "Открытие" выиграл в кассации иск на 35 млрд рублей
03 декабря 2019 12:19  [197] ЭнергосбыТ Плюс просит прокуратуру проверить ТСЖ и УК, задолжавших за энерго- и теплоресурсы
03 декабря 2019 11:25  [273] Нижегородские инновационные проекты получили господдержку на 311 млн рублей
02 декабря 2019 17:43  [490] Арендаторы могут лишиться земельных участков около ресторана "Робинзон"
02 декабря 2019 15:52  [302] Третий районный центр "Мой бизнес" открылся в Заволжье
02 декабря 2019 13:41  [272] "Ростелеком" стал стратегическим партнером RIW 2019
Бизнес

Нижегородская администрация расторгла инвестконтракт с "Технолес" по сохранению объекта культурного наследия

04 декабря 2019 13:59  [37] Бизнес

Нижегородская администрация расторгла инвестконтракт с "Технолес" по сохранению объекта культурного наследия. Об этом сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) администрации города.

В марте 2016 года между КУГИ и ООО "Технолес" был заключен договор аренды нежилого здания, расположенного по адресу: ул.Ильинская, 64. В ноябре 2016 года администрация города Нижнего Новгорода и ООО "Технолес" заключили инвестиционный контракт в целях выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

В связи с неисполнением инвестором обязательств по инвестиционному контракту он был расторгнут администрацией города в одностороннем порядке.

В настоящее время в Арбитражном суде Нижегородской области по иску КУГИ рассматривается дело о расторжении договора аренды и обязании возвратить объект по акту приема-передачи. Судебное заседание назначено на 9 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что редевелопмент ул. Ильинской может начаться уже в следующем году.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph