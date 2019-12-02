Нижегородская администрация расторгла инвестконтракт с "Технолес" по сохранению объекта культурного наследия Бизнес

Нижегородская администрация расторгла инвестконтракт с "Технолес" по сохранению объекта культурного наследия. Об этом сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) администрации города.



В марте 2016 года между КУГИ и ООО "Технолес" был заключен договор аренды нежилого здания, расположенного по адресу: ул.Ильинская, 64. В ноябре 2016 года администрация города Нижнего Новгорода и ООО "Технолес" заключили инвестиционный контракт в целях выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.



В связи с неисполнением инвестором обязательств по инвестиционному контракту он был расторгнут администрацией города в одностороннем порядке.

В настоящее время в Арбитражном суде Нижегородской области по иску КУГИ рассматривается дело о расторжении договора аренды и обязании возвратить объект по акту приема-передачи. Судебное заседание назначено на 9 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что редевелопмент ул. Ильинской может начаться уже в следующем году.