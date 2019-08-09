Редевелопмент ул. Ильинской может начаться уже в следующем году, - Марина Ракова Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Редевелопмент ул. Ильинской может начаться уже в следующем году. Об этом журналистам сообщила директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Марина Ракова на открытой лекции по экономике проектов развития городской среды 13 августа 2019 года.

"Это большая и сложная территория – 70 гектаров исторического центра. Более двух тысяч объектов, разные формы собственности, разные параметры и возможности. К этому проекту нужно относится как к долгосрочному. Однако, я думаю, что отдельные его части могут быть реализованы уже в следующем году, если мы говорим о благоустройстве, реставрации и восстановлении существующих объектов", - сказала она.

Напомним, что в настоящее время выбран проектант редевелопмента ул.Ильинской - консорциум ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". Конкурс на разработку проекта был объявлен Институтом развития городской среды.

На какие средства планируется редевелопмент?

Марина Ракова подчеркнула, что департамент надеется на активное участие в редевелопменте бизнес-сообщества.

"Проект должен дать всем заинтересованным в этой территории возможность вкладывать средства в объекты недвижимости и земельные участки, повышать их капитализацию за счет создания уникальной городской среды", - пояснила она.

Кроме того, она сообщила, что регион надеется на бюджетное финансирование в рамках федеральных программ.

"Правильные объекты недвижимости генерируют доход"

Главный инженер ООО "Ленгипрогор", член совета Некоммерческого партнерства "Национальная гильдия градостроителей" Юрий Перелыгин отметил, что в российских городах есть потребность на городскую среду, поскольку 72 часа в неделю человек находится за пределами работы. Рабочее время занимает у него только 40 часов. Если в городе будет не интересно, люди будут из него попросту уезжать.

"У нас есть довольно приличный опыт подобных проектов по всей стране. В будущем я вижу Ильинскую улицей живой, комфортной, открытой для горожан и гостей города. Причем, мы всегда рассчитываем на повседневный спрос, чтобы горожане приходили на обновленные территории, и им было там интересно. А уж если нижегородцам там будет делать нечего, то о туристах и говорить нельзя", - сказал Юрий Перелыгин.

Он убежден, что городская среда – это интеграл развития проектов.

По его словам, проекты ООО "Ленгипрогор", среди которых 130-й квартал Санкт-Петербурга, дворы капеллы в Санкт-Петербурге, 130-й квартал в Иркутске, доказали свою эффективность.

"Правильные объекты недвижимости генерируют доход. Наша задача сделать в Нижнем Новгороде такую среду, которая сможет побороть недоверие инвесторов к власти", - продолжил мысль Марины Раковой Юрий Перелыгин.

Конкретные шаги

Однако, о конкретных планах редевелопмента ул.Ильинской говорить еще рано.

"Прежде всего, необходимо все исследовать – понять, что требуется этой улице, что требуется жителям. Только после этого примерять векторы развития. Сейчас идет обсуждение методики исследования. Среди аспектов: архитекурно-пространственный аспект, транспортно-пешеходная связанность, ландшафтно-природный, экономический и культурный аспекты. Но приоритетом будет сохранение уникальности этого места", - пояснила генеральный директор АБ "Рождественка" Наринэ Тютчева.

Напомним, что комплексная работа над концепцией развития территории будет проходить в три этапа:

1. Разработка общей концепции и целевой программы использования указанной в проекте территории

2. Создание мастер-плана

3. Доработка мастер-плана развития территории, создание BIM-модели и разработка инвестиционной концепции и механизмов реализации проекта.

Директор АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" (ИРГС НО) Дарья Шорина заявила НИА "Нижний Новгород" на днях, что редевелопмент улицы Ильинской коснется реставрации объектов культурного наследия, обновления профиля улиц в сторону большей пешеходной доступности, а также комфорта горожан и туристов.

Программа восстановления улицы Ильинской до 2021 года была презентована еще в мае прошлого года: из 169 зданий, расположенных на улице, 49 являются ОКН и обладают признаками ОКН.

Кроме того, нижегородская мэрия планировала начать работы по созданию единой туристической зоны в границах ул. Ильинской, Рождественской и прилегающих съездов в 2014 году. Впоследствии проект реализован не был.