Мэрия заявляет об окончательном завершении благоустройства парка "Дубки" Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода Администрация Нижнего Новгорода заявляет, что изначально запланированное благоустройство парка "Дубки" завершилось. Об этом сообщается в релизе, который распространила пресс-служба администрации 4 декабря. Завершение благоустройства проинспектировал глава города Владимир Панов. Напомним , что о начале приемочных работ пресс-служба администрации уже сообщала 29 ноября этого года. Тогда в релизе говорилось, что "готовность благоустройства парка "Дубки" подходит к завершению <...>, подрядчик сделал невозможное - достаточно в короткий срок качественно выполнил большой объем работы". Однако позже выяснилось, что на одном из участков парка забор покорёжен и сломан. Фотографию забора пользователи соцсети разместили в одном из пабликов Вконтакта. Оказалось, что забор находится в таком состоянии с 22 октября 2019 года после произошедшего рядом ДТП. Администрация обещала восстановить забор к 3 декабря и утром 4 декабря ограждение уже было восстановлено. Сегодня, 4 декабря, пресс-служба администрации вновь сообщает о завершении благоустройства парка. В "Дубках" проложены прогулочные тропинки, дорожки для скандинавской ходьбы и лыж, установлен скалодром на воркаут-площадке, построена огороженная территория для выгула собак и спортплощадка, где можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, а также создана зона для йоги. Кроме того, установлена детская площадка с игровыми элементами.

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