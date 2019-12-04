Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2019 10:04  [113] Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
05 декабря 2019 09:33  [160] Очередная девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде
04 декабря 2019 18:25  [344] Первый бетонный скейт-парк для экстремальных видов спорта создали в Нижнем Новгороде
04 декабря 2019 16:00  [264] Расходы нижегородского бюджета на закупку лекарств для льготников хотят увеличить в 2020 году
04 декабря 2019 15:51  [254] Быть Мамой: многодетные семьи Нижегородской области получили награды
04 декабря 2019 15:37  [360] Мэрия заявляет об окончательном завершении благоустройства парка "Дубки"
04 декабря 2019 15:06  [269] Новый офис по работе с клиентами "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" открылся в Автозаводском районе
04 декабря 2019 14:17  [1416] Нижегородский перевозчик повышает проезд на семи маршрутах до 35 рублей с 1 января
04 декабря 2019 14:13  [207] Денис Москвин взял на контроль вопрос реорганизации работы Перевозской ЦРБ
04 декабря 2019 14:05  [185] Лису с диагнозом "бешенство" обнаружили в Починковском районе
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

05 декабря 2019 10:04  [113] Общество

В управлении Роспотребнадзора предупредили о новом виде мошенничества. По информации одного из территориальных органов выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через Почту России постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате штрафа, якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора.

При этом реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного наказания, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.

Сотрудники управления обратили внимание, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется в бюджет на счет территориального органа Федерального казначейства Российской Федерации, в связи с чем, получателем платежа не может выступать никакая другая организация. В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа рекомендуется обращаться в Управление.

Поскольку участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, и содержат признаки уголовно-наказуемых деяний, население убедительно просят проявлять бдительность, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора.

Напомним, нижегородским пенсионерам и инвалидам обманом продали товары торговой марки Sonno Bello на 1,2 млн рублей. Несколько человек обратились в управление Роспотребнадзора с жалобой.

Также, мошенники пытались обмануть пенсионеров из Семенова, продавая снимающую "болевой синдром" продукцию.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph