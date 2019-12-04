Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества Общество

В управлении Роспотребнадзора предупредили о новом виде мошенничества. По информации одного из территориальных органов выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через Почту России постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате штрафа, якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора.

При этом реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного наказания, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.

Сотрудники управления обратили внимание, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется в бюджет на счет территориального органа Федерального казначейства Российской Федерации, в связи с чем, получателем платежа не может выступать никакая другая организация. В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа рекомендуется обращаться в Управление.

Поскольку участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, и содержат признаки уголовно-наказуемых деяний, население убедительно просят проявлять бдительность, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора.

Напомним, нижегородским пенсионерам и инвалидам обманом продали товары торговой марки Sonno Bello на 1,2 млн рублей. Несколько человек обратились в управление Роспотребнадзора с жалобой.

Также, мошенники пытались обмануть пенсионеров из Семенова, продавая снимающую "болевой синдром" продукцию.