Почти 800 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские из автомобиля нижегородца Бизнес

Почти 800 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские из автомобиля нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 5 декабря 2019 года.

Ранее на Московском шоссе сотрудники полиции выявили факт перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции 52-летним мужчиной на иномарке.

Всего из незаконного оборота было изъято и направлено на экспертизу 520 литров алкогольной и 260 спиртосодержащей продукции. Алкоголь был расфасован в канистры по 5 и 10 литров, а также в бутылки, маркированные этикетками известных производителей без акцизных марок. Установлено, что гражданин перевозил алкоголь партиями без правоустанавливающих документов.

Алкоголь изъят и направлен на экспертизу. Проводится административное расследование. Максимальное наказание по данной статье составляет 3-5 тысяч рублей штрафа.

Ранее, таможня ПФО выявила 18 тысяч контрафактных мячей со знаками известных клубов.