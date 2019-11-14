Газификация Вознесенского района продолжится: Глеб Никитин дал соответствующие поручения

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево Вознесенского района. Данный вопрос был поднят жителями во время встречи с главой региона, которая прошла 21 ноября 2019 года в районном доме культуры. Также в Вознесенском районе планируется построить ФОК. Кроме того, Глеб Никитин посетил предприятие Вознесенского района, выпускающее игрушки.
По данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области для газификации этих двух населенных пунктов, в которых проживает порядка 500 человек, необходимо построить 19 километров сетей. На разработку проектно-сметной документации необходимо 6,2 млн рублей.
"Поручаю из областного бюджета выделить району средства на разработку проектно-сметной документации. Надо, чтобы в 2020 году как минимум документы были готовы. А вообще, конечно, надо повысить темпы газификации. Мы это понимаем, поэтому финансирование программы постоянно увеличиваем", - сказал Глеб Никитин.
Также жители поинтересовались у главы региона о проведении газа в деревню Вилки. Глеб Никитин сделал главе районной администрации замечание, что в населенном пункте уже должно было быть построено 3,7 километров сетей. Глава региона задал вопрос: "Иван Александрович, вы готовы сейчас доложить, как продвигаются работы?".
"По Вилкам - газопровод смонтирован. В настоящее время идёт его оформление в собственность Вознесенского муниципального района. Параллельно с этим осуществляется врезка в центральный газопровод и начинается работа с жильцами по врезке газопровода в дома. То есть мы планируем до конца этого года газ запустить", - ответил глава местного самоуправления Вознесенского района Иван Мартынов.
Акцент на активность
Глава региона также акцентировал внимание муниципальных чиновников на том, что средства на газификацию населенных пунктов сейчас активно выделяются как из областного, так и федерального бюджетов. Муниципалитетам необходимо активнее проводить работу по подготовке документации и включаться в существующие программы.
"В 2017 году на газификацию по программе министерства ЖКХ Нижегородской области было выделено 87 миллионов рублей. В 2019 году – 444 миллионов рублей. То есть в пять раз больше. Кстати, по поводу программы развития сельских территорий, Российская Федерация выделила большие ресурсы. Там есть подпрограмма "Инженерная инфраструктура" - это газификация, и отдельно – "Новый облик сельских территорий". В обе эти подпрограммы можно включить газопроводы. Для этого просто надо сделать документацию и представить её", - добавил Глеб Никитин.
Планы по строительству
Сейчас по поручению Глеба Никитина министерство энергетики и ЖКХ региона формирует программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области до 2025 года. Обязательным пунктом станет строительство ГРС "Горбатовка" и проведение газа в северные районы области. Так, предполагается строительство 4 межпоселковых газопроводов высокого давления от Уреня до Ветлуги, от деревни Обход Уренского района до Шахуньи и до Тонкино, а также от Тонкино до Шаранги.
Газификация в Ветлужском районе: в августе этого года состоялся пуск газа в рабочем посёлке Ветлужский. Межпоселковый газопровод от Красных Баков до Ветлужского был построен в 2017 году за счет средств ООО "Газпроммежрегионгаз". Первый этап строительства распределительного газопровода среднего и низкого давления в р.п.Ветлужский был включен в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2017-2019 годы. Кроме того, ранее сообщалось, что от Уреня до Ветлужского района планируется протянуть газопровод. Министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области дано поручение организовать разработку проекта либо в конце 2019 года, либо в начале 2020.
Глеб Никитин добавил, что газопровод в Урене на данный момент загружен недостаточно и строительство ветки в Ветлугу позволит повысить его эффективность.
Газификация Воскресенского района: год назад, на встрече губернатора с жителями Воскресенского района, он сказал, что газификацию поселка Воскресенское необходимо завершить в 2019 году.
Губернатор отметил, что газификация севера Нижегородской области остается приоритетным направлением развития региона.
Протокол о намерениях с "Газпром межрегионгаз": согласно протоколу, подписанному в октябре, "Газпром межрегионгаз" проработает вопрос внесения изменений в программу газификации регионов Российской Федерации с учетом проектов в Нижегородской области.
Один из проектов - строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019 – 2020 годах.
Программа развития АПК и газификация: ранее сообщалось, что она позволит обеспечить газом 13 населенных пунктов в Нижегородской области в 2019 году.
В 2019 году объекты газификации будут построены в Борском, Вознесенском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Пильнинском, Спасском и Сосновском районах, заявляли в минсельхозе.
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