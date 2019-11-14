Газификация Вознесенского района продолжится: Глеб Никитин дал соответствующие поручения Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево Вознесенского района. Данный вопрос был поднят жителями во время встречи с главой региона, которая прошла 21 ноября 2019 года в районном доме культуры. Также в Вознесенском районе планируется построить ФОК. Кроме того, Глеб Никитин посетил предприятие Вознесенского района, выпускающее игрушки.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области для газификации этих двух населенных пунктов, в которых проживает порядка 500 человек, необходимо построить 19 километров сетей. На разработку проектно-сметной документации необходимо 6,2 млн рублей.

"Поручаю из областного бюджета выделить району средства на разработку проектно-сметной документации. Надо, чтобы в 2020 году как минимум документы были готовы. А вообще, конечно, надо повысить темпы газификации. Мы это понимаем, поэтому финансирование программы постоянно увеличиваем", - сказал Глеб Никитин.

Также жители поинтересовались у главы региона о проведении газа в деревню Вилки. Глеб Никитин сделал главе районной администрации замечание, что в населенном пункте уже должно было быть построено 3,7 километров сетей. Глава региона задал вопрос: "Иван Александрович, вы готовы сейчас доложить, как продвигаются работы?".

"По Вилкам - газопровод смонтирован. В настоящее время идёт его оформление в собственность Вознесенского муниципального района. Параллельно с этим осуществляется врезка в центральный газопровод и начинается работа с жильцами по врезке газопровода в дома. То есть мы планируем до конца этого года газ запустить", - ответил глава местного самоуправления Вознесенского района Иван Мартынов.

Фото: правительство Нижегородской области

Акцент на активность

Глава региона также акцентировал внимание муниципальных чиновников на том, что средства на газификацию населенных пунктов сейчас активно выделяются как из областного, так и федерального бюджетов. Муниципалитетам необходимо активнее проводить работу по подготовке документации и включаться в существующие программы.

"В 2017 году на газификацию по программе министерства ЖКХ Нижегородской области было выделено 87 миллионов рублей. В 2019 году – 444 миллионов рублей. То есть в пять раз больше. Кстати, по поводу программы развития сельских территорий, Российская Федерация выделила большие ресурсы. Там есть подпрограмма "Инженерная инфраструктура" - это газификация, и отдельно – "Новый облик сельских территорий". В обе эти подпрограммы можно включить газопроводы. Для этого просто надо сделать документацию и представить её", - добавил Глеб Никитин.

Планы по строительству

Сейчас по поручению Глеба Никитина министерство энергетики и ЖКХ региона формирует программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области до 2025 года. Обязательным пунктом станет строительство ГРС "Горбатовка" и проведение газа в северные районы области. Так, предполагается строительство 4 межпоселковых газопроводов высокого давления от Уреня до Ветлуги, от деревни Обход Уренского района до Шахуньи и до Тонкино, а также от Тонкино до Шаранги.

Газификация в Ветлужском районе: в августе этого года состоялся пуск газа в рабочем посёлке Ветлужский. Межпоселковый газопровод от Красных Баков до Ветлужского был построен в 2017 году за счет средств ООО "Газпроммежрегионгаз". Первый этап строительства распределительного газопровода среднего и низкого давления в р.п.Ветлужский был включен в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2017-2019 годы. Кроме того, ранее сообщалось, что от Уреня до Ветлужского района планируется протянуть газопровод. Министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области дано поручение организовать разработку проекта либо в конце 2019 года, либо в начале 2020.

Глеб Никитин добавил, что газопровод в Урене на данный момент загружен недостаточно и строительство ветки в Ветлугу позволит повысить его эффективность.

Газификация Воскресенского района: год назад, на встрече губернатора с жителями Воскресенского района, он сказал, что газификацию поселка Воскресенское необходимо завершить в 2019 году.

Губернатор отметил, что газификация севера Нижегородской области остается приоритетным направлением развития региона.

Протокол о намерениях с "Газпром межрегионгаз": согласно протоколу, подписанному в октябре, "Газпром межрегионгаз" проработает вопрос внесения изменений в программу газификации регионов Российской Федерации с учетом проектов в Нижегородской области.

Один из проектов - строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019 – 2020 годах.

Фото: Газпром

Программа развития АПК и газификация: ранее сообщалось, что она позволит обеспечить газом 13 населенных пунктов в Нижегородской области в 2019 году.

В 2019 году объекты газификации будут построены в Борском, Вознесенском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Пильнинском, Спасском и Сосновском районах, заявляли в минсельхозе.