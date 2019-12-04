ОНФ обратится в правительство из-за срыва сроков благоустройства в Нижнем Новгороде Политика

Фото: АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода"

ОНФ обратится в правительство из-за срыва сроков благоустройства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов по итогам рейда по Гребному Каналу 5 декабря.

Работы по благоустройству в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" должны были на Гребном канале завершиться еще в октябре 2019 года, но этого до сих пор не произошло. Общественники выразили обеспокоенность.

Напомним, благоустройством Гребного канала занимается московская компания "Смарт". В начале лета электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним. Стоимость выполнения работ составила 24,6 млн рублей. В течении 30 дней, к середине июля, компания должна была построить террасу, провести озеленение, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт. Потом сроки сдачи объекта перенесли на 25 октября.

"Сроки все вышли. Сейчас декабрь, выпал снег, а дело очень далеко до завершения. Строители работают над возведением павильона, до скамеек, дорожек и урн еще не дошло, к сожалению. Мы не разделяем оптимизма подрядчика: благоустройству снег не мешает? Зато пляжному отдыху горожан – точно", - заметил Борис Караганов.

По словам представителя подрядной организации, все работы будут завершены в декабре. После обустройства павильона строители займутся бетонированием дорожек и установкой скамеек.

Однако, по мнению экспертов ОНФ, качество такого благоустройства может быть ниже заявленного.

"Народный фронт уже неоднократно заявлял, что будет обращаться в правительство области с предложением разработать четкую систему ответственности – дисциплинарной, финансовой, может быть, за срыв сроков или неудовлетворительное качество работы в рамках национального проекта ФКГС. И чиновники, и подрядчики, и общественность должны это четко понимать. Возможно, тогда мы не будем строить пляжи и детские площадки в декабре?", - подытожил итоги рейда Борис Караганов.

Напомним, этот же подрядчик благоустраивал сквер на ул. Прыгунова в Автозаводском районе.