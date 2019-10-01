Сроки снова сдвинулись: Гребной канал в Нижнем Новгороде благоустроят только к концу месяца Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сдача пляжа Гребного канал в Нижнем Новгороде после благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" запланирована на 20-25 октября. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и жилья Виктор Сдобняков в ходе брифинга 8 октября 2019 года.

Ранее заместитель мэра заявлял, что подрядчик обещает завершить благоустройство зоны отдыха на Гребном канале к 15 октября.

Подрядчик будет наказан

Напомним, благоустройством Гребного канала занимается московская компания "Смарт". В начале лета электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним. Стоимость выполнения работ составила 24,6 млн рублей. В течении 30 дней, к середине июля, компания должна была построить террасу, провести озеленение, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.

Этот же подрядчик благоустраивал сквер на ул. Прыгунова в Автозаводском районе.

"Полноценно к работам на Гребном канале подрядчик приступил только сейчас. Говорить, что он успеет все завершить в срок - у него просто нет вариантов. Если не успеет, мы будет расторгать с ним контракт и решать вопрос с банковскими гарантиями. Кроме того, его включат в список недобросовестных подрядчиков", - отметил на брифинге глава города Владимир Панов.

(концепция благоустройства пляжа, фото: АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода")

Он добавил, что за срыв сроков подрядчик будет оштрафован. Объем штрафных санкций определят позже.

По словам Виктора Сдобнякова, в настоящий момент на территории уже сделаны внутренние дорожки (бетонно-асфальтовое покрытие), карманы для парковки и свайный фундамент под запланированный большой павильон. Подрядчик ждет деревянные материалы, которые придут около 10 октября, чтобы закончить работы первого этапа.

Ранее сообщалось, что Гребной канал стал пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".

Гребная база пляжу не помеха

На заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 12 сентября 2019 года стало известно, что на Гребном канале также планируется построить спортивную базу Нижегородской специализированной школы олимпийского резерва по гребному спорту.

Инициатором строительства объекта является ГКУ НО "Нижегородстрой-заказчик". Строительство предусмотрено адресной инвестиционной программой Нижегородской области. Кроме того, есть устные договоренности с министерством спорта РФ по участию в возведении объекта. Объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей.

Строительство базу планируется начать в 2021 году.

(фото: из соцсети ВКонтакте)

"На сегодняшний день мы не видим никаких препятствий для того, чтобы Гребной канал развивался как профессиональная спортивная инфраструктура. Но он должен быть и зоной отдыха для нижегородцев. Вопросы были связаны с тем, что не были определены окончательные границы. Гребная база будет реализована в другом масштабе. Ее строительство даст импульс для развития гребного спорта в Нижнем Новгороде", - сказал Владимир Панов.

Ранее администрация Нижнего Новгорода выступала против этого проекта, поскольку данная территория уже благоустраивается в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".