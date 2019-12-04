Устроивший массовое у ТЮЗа в Нижнем Новгороде ранее уже был лишён прав Происшествия

Устроивший массовое у ТЮЗа в Нижнем Новгороде ранее уже был лишён прав. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в соцсети.

В результате ДТП на ул. Горького погибла мама одной из учениц автозаводской школы №37, которая сопровождала ребят из 9А класса на спектакль в ТЮЗ.

"Приношу самые искренние соболезнования родным и близким мамы, жизнь которой так страшно и внезапно оборвалась", - подчеркнул Владимир Панов.

Также, по данным мэра, ранения получили девять детей и две сопровождавшие детей учительницы. "Двух мальчиков оперируют, но жизни ребят и учителей ничего не угрожает", - заявил глава города.

Он добавил, что один из участников аварии задержан. Отмечается, что ранее он уже был лишён водительских прав.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП у ТЮЗа Нижнего Новгорода. Авария с участие четырёх автомобилей произошла около 17:15 7 декабря на улице Максима Горького.

Одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шли школьники, которые приехали в ТЮЗ на спектакль. Дети двигались организованной группой.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.