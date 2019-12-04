Водитель, сбивший около ТЮЗа группу детей, отказался от медицинского освидетельствования Происшествия

Водитель иномарки, который врезался в группу идущих в театр юного зрителя (ТЮЗ) детей и сопровождающих их взрослых, отказался от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло днем 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде: одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шла группа школьников, которые приехали в ТЮЗ на спектакль.

В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу) и 10 госпитализированы.

Как пояснили в СУСК, подозреваемого в совершении ДТП задержали. Им оказался 43-летний водитель автомобиля Toyota. После задержания мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

Напомним, сейчас уже известно, что виновник этого ДТП ранее уже был лишён прав.