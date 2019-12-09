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Общество

Ликвидация нефтепродуктов с поверхности Волги в Нижнем Новгороде: собрано 1,5 тысячи литров

09 декабря 2019 11:59  [85] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

1,5 тысячи литров нефтепродуктов собрано с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Специалисты Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций дежурят круглосуточно и в среднем ежедневно собирают около 20 литров нефтепродуктов. Было установлено два рубежа боновых ограждений общей протяженностью около 100 метров, благодаря которым распространение нефтяного пятна дальше по реке Волге не допущено. Кроме того, расстелен сорбционной материал, который впитывает нефтепродукт, а после того, как он напитается, материал отжимается и использовать повторно его можно еще около 5 раз. Далее нефтепродукт складывается в емкость и передается в специализированную организацию на утилизацию.

Фото: администрация Нижнего Новгорода 

Ранее специалисты ФГБУН "Институт водных проблем РАН" провели работы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Бурнаковской низины. Так, ими было отобрано более 150 проб поверхностных грунтов, грунтовых вод из скважин глубиной 3, 4, 5, а также 20 и 22 метра, а также взяты пробы донных отложений и поверхностных вод.

В МКУ ГОЧС подчеркнули, что полное обследование данной территории планируется завершить в декабре 2019 года. По этим результатам должны быть определены границы загрязненных участков и даны рекомендации по их рекультивации.

В октябре глава города Владимир Панов обратился к губернатору о выделении средств для ликвидации загрязнения в акватории реки.

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