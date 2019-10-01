Нефтяные пятна на Волге: Владимир Панов обратился к губернатору о выделении средств для ликвидации Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов обратился к губернатору Глебу Никитину о выделении средств из резервного фонда правительства Нижегородской области для ликвидации загрязнения в акватории реки. На данный момент с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины собрано более 600 литров нефтепродуктов.

Боновые сооружения

МКУ "ГОЧС" была привлечена специализированная организация ООО "Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций", которая развернула боновые сооружения.

"Специалисты работают на данной территории почти месяц. На сегодняшний день благодаря им более 600 литров нефтепродукта не попали в окружающую среду и были изъяты из акватории Волги", - рассказал заместитель директора департамента благоустройства Алексей Краснов. По его словам, эта работа будет продолжаться и дальше.

Сбор нефти из-под причальной стенки

Заместитель генерального директора ООО "Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций" Дмитрий Котомкин сообщил, что в данный момент проводится работа по локализации и сбору нефтепродуктов, всплывающих из-под причальной стенки

"В районе территории Бурнаковской низины установлено два рубежа боновых ограждений общей протяженностью около 100 метров, благодаря которым распространение нефтяного пятна дальше по реке Волге не допущено. Кроме того, расстелен сорбционной материал, который впитывает нефтепродукт, а после того, как он напитается, материал отжимается и использовать повторно его можно еще около 5 раз. Далее нефтепродукт складывается в емкость и передается в специализированную организацию на утилизацию", - уточнил Дмитрий Котомкин. Он также отметил, что специалисты на данной территории дежурят круглосуточно.

В "ГОЧС" подчеркнули, что полное обследование данной территории планируется завершить в декабре 2019 года. По этим результатам должны быть определены границы загрязненных участков и даны рекомендации по их рекультивации.

Обследования Бурнаковской низины

Летом этого года институт водных проблем Российской академии наук (РАН) проводил обследования этой территории.

Первое исследование показало довольно большое разнообразие загрязнений, при этом не удалось выявить четких границ загрязненных участков. Поэтому в рамках второго этапа обследования специалисты провели уплотнительную съемку в тех местах, где необходимо выяснить конкретную границу между чистой и загрязненной территориями.

Еще один этап обследования проходил в августе этого года. Результаты станут известны к концу этого года. Эти данные станут основой проекта по рекультивации загрязнения реки.

"Оздоровление Волги" от пятен

Напомним, что в очередной раз нефтяные пятна в районе Бурнаковской низины фиксировались в середине марта 2019 года.

Правительство Нижегородской области планировало рассмотреть вопрос о включении Бурнаковской низины в национальный проект "Оздоровление Волги" для выделения федеральных денег.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее поднимал вопрос о нефтяных пятнах на Волге и поручил министерству экологии оперативно докладывать о ходе исследований данной территории.

Фото: из соцсети

Источником загрязнения нефтепродуктами Волги, помимо стационарных точек сброса сточных вод, является территория Бурнаковской низины. В результате хозяйственной деятельности, которая велась здесь с 1882 года, подземные горизонты оказались загрязнены нефтепродуктами. Согласно гидрогеологическим заключениям 1975 и 1989 годов, на территории Сормовской нефтебазы и Бурнаковской низины загрязнение грунтов нефтепродуктами носит локальный характер. Нефтепродукты местами проникают на глубину более 6 м. Водоносные горизонты, в которые через песчаный грунт проникают поверхностные загрязнения, имеют прямую связь с Волгой.